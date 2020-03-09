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В Індії вперше зареєстрували коронавірус у 3-річної дитини

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 11:25
В Індії вперше зареєстрували коронавірус у 3-річної дитини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хвора дитина повернувся з сім'єю з туристичної поїздки по Італії

Індійські медики визначили зараження новим коронавірусом у 3-річної дитини з штату Керала, яка стала наймолодшим пацієнтом з цим захворюванням в країні. Як повідомляє в понеділок телеканал NDTV.

Захворювання також вперше виявлено в союзній території Джамму і Кашмір - у 63-річної жінки.

За даними телеканалу, хвора дитина повернулася з сім'єю з туристичної поїздки по Італії.

Раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.

Також РБК-Україна писало, що через спалах в Італії нового коронавірусу Папа Римський Франциск 8 березня прочитав недільну молитву Angelus ("Ангел Господній") за допомогою відеомосту. Проповідь транслювали на великих екранах на площі Святого Петра, а також на телебаченні і на низці сайтів, включаючи Vatican News.

Папу Римського Франциска, який в останні дні хворий, перевірили на коронавірус і отримали негативний результат. 28 лютого Папа Римський Франциск пропустив заплановану месу для початку Великого посту через хворобу.

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