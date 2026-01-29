Индивидуальные графики в Киеве и до 10 часов без света в областях: как отключают электричество

Сегодня, 29 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений. В Киеве вводят индивидуальные графики, адаптированные под каждый дом.
РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.
Как пояснили в компании, сегодня во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня в столице вводят временные графики отключения света вместо экстренных, которые длились более двух недель после российских обстрелов.
Они будут индивидуальные для каждого дома и подгруппы не действуют.
Как пояснили в ДТЭК, эти новые графики будут неравномерны в разных районах столицы, ведь повреждения энергосистемы тоже были по городу неодинаковы. Есть дома, имеющие сложную схему подключения, из-за чего разные части абонентов могут отключаться по разным графикам.
На примере одного из домов в Киеве согласно обнародованному графику отключений электроэнергии света не будет в целом около 14 часов в сутки.
Стабильное электроснабжение предусмотрено только в течение одного часа, еще примерно девять часов обозначены как период возможных отключений.
Узнать когда именно не будет света можно на двух ресурсах:
По приказу НЭК Укрэнерго сегодня действуют стабилизационные отключения электроэнергии.
По данным ДТЭК, в области будут выключать свет в течение всех суток. В большинстве очередей свет будет отсутствовать три раза в сутки, а в одной (3.1) - четыре раза.
Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются экстренные отключения
По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в четверг, 29 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Перечень адресов по очередям - здесь.
В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:
Сегодня, 29 января, будет действовать график почасовых отключений.
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 29.01.2026 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):
Очередь 1.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 1.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Очередь 2.2: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 3.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 3.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Очередь 4.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Очередь 4.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Очередь 5.2: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22
Очередь 6.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Очередь 6.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.
Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 4 ч до 4,5 ч для каждой из очередей в разное время суток:
График почасовых отключений света на 29 января:
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 29 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
29 января в регионе будут выключать свет во всех очередях от одного до трех раз за сутки. Электроэнергии, в зависимости от группы, не будет в среднем от 7 до 10 часов в сутки.
Узнать свою очередь отключений можно:
Узнать свою очередь можно:
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.
Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.
Сегодня буковинцы будут находиться без электричества примерно 10 часов.
Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей обнародовали в Facebook Ривнеоблэнерго.
29 января они будут действовать в таком объеме:
Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
Как известно, с октября 2025 года страна пережила серию массированных ударов армии РФ на энергосистему.
Сейчас Украина переживает самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. В крупных городах целые районы оставались без света, горячей воды и тепла.
Несмотря на постоянные усилия энергетиков и коммунальщиков, массированные удары и сильные морозы существенно затрудняют восстановление критической инфраструктуры.
Из-за этого в энергосистеме сохраняется значительный дефицит, а население вынуждено адаптироваться к аварийным отключениям электроэнергии
С 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.
В ночь на 28 января снова атаковала украинскую энергетику, частично оставив без света четыре области.