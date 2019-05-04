В Індії повідомили про загиблих через циклон "Фанні"

Фото: циклон "Фанні" в Індії (Reuters)

Люди загинули через руйнування будівель та падіння дерев

В результаті потужного циклону "Фанні" в Індії, який обрушився на схід країни, загинули щонайменше 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив прес-секретар поліції Санджив Панда, щонайменше сім осіб стали жертвами стихії в штаті Одиша. Він додав, що люди загинули через руйнування стін будівель та падіння дерев.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 травня, на східну частину Індії обрушився потужний циклон "Фанні". Індійська влада проводила евакуацію населення з районів, які знаходяться в межах циклону. Тоді було евакуйовано понад 1 млн мешканців сходу Індії. Прогнозувалися потужні зливи та пориви вітру до 200 км/год.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Непалі чверть сотні людей стали жертвами сильного шторму. Щонайменше 25 людей загинули після сильного шторму, який торкнувся Непалу в неділю ввечері і не стихав майже до ранку, ще близько 400 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Африці через тропічний циклон "Ідай" загинули більше 140 осіб. У Мозамбіку жертвами тропічного циклону, який тривав там більше тижня, стали щонайменше 66 жителів, крім того майже 17 тисяч осіб постраждали або були евакуйовані.

Крім того, у Зімбабве після бурхливого тропічного шторму "Ідай" загинуло щонайменше 24 людини, а також 40 вважаються зниклими безвісти.