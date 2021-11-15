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В Индии силовики уничтожили 26 маоистских боевиков

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Индия, Понедельник 15 ноября 2021 05:12
В Индии силовики уничтожили 26 маоистских боевиков Фото: в Индии силовики уничтожили 26 боевиков-маоистов (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

По меньшей мере 26 маоистских боевиков были ликвидированы правительственными силами. Инцидент произошел на востоке индийского штата Махараштра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

По информации полиции, отряд правоохранителей обнаружил группу боевиков в лесу в районе Гадчироли на востоке штата Махараштра (центральная Индия).

В результате боя, который длился несколько часов, ликвидированы 26 маоистов. Тяжелые ранения получили трое спецназовцев.

Район Гадчироли является одним из очагов маоизма, расположенных в богатых полезными ископаемыми районах центральной и восточной Индии, где десятки тысяч боевиков противостоят правительственным войскам.

Согласно данным индийских источников, фиксирующих проявления терроризма, с 2000 года вследствие насилия со стороны маоистов в стране погибли около 11 000 человек.

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