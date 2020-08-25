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В Індії обвалився п'ятиповерховий будинок, під завалами - десятки людей

Індія, Вівторок 25 серпня 2020 05:17
В Індії обвалився п'ятиповерховий будинок, під завалами - десятки людей
Фото: в Індії обвалився п'ятиповерховий будинок(twitter.com/ShrikantMT)
Автор: РБК-Україна

Обвалилися три поверхи п'ятиповерхового будинку

В Індії в місті Каджалпура в понеділок вдень десятки людей опинилися в пастці під уламками п'ятиповерхової будівлі. Причина обвалення будівлі поки не встановлена

Про це пише The Hindu.

Зазначається, що як мінімум 70 осіб перебувають у пастці серед завалів. У будинку проживає близько 40 сімей. За словами офіційних осіб, на сьогоднішній день врятовано 25 осіб. Одна людина загинула, 17 - травмовані.

Причина обвалення будівлі поки не встановлена. Але в сезон дощів з червня по вересень часто трапляються обвалення будівель.

Нагадаємо, в Полтаві на будівництві на вулиці Пилипа Орлика обрушилися лісу. В результаті інциденту постраждали чотири людини.

У Київській області сталося обвалення житлового будинку, під завалами опинилися люди.

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