В Індії під час установки впав 70-тонний кран, 11 загиблих

Фото: падіння крана (xinhuanet.com)

Влада почала розслідування інциденту

У місті Вишахапатнам індійського штату Андхра-Прадеш загинули 11 робітників через падіння підіймального крана. Вони займалися його установкою.

Про це повідомляє Xinhua.

Падіння крану сталося, коли близько 20 робочих здійснювали монтаж крана та пусконалагоджувальні роботи.

Як зазначається, що компанія, якій належав 70-тонний кран, купила його два роки тому, але, так і не ввела його в експлуатацію. Нещодавно підприємство віддало на аутсорсинг виконання робіт по встановленню конструкції.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI — The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020

Влада штату Андхра-Прадеш розпорядилася провести розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, у травні в Індії в ДТП загинули 23 мігранти на шляху додому і ще 35 людей постраждали.

Також РБК-Україна писало, що в Індії за день коронавірусом заразилися майже 55 тисяч осіб.