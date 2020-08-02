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В Індії під час установки впав 70-тонний кран, 11 загиблих

Андхра-Прадеш, Неділя 02 серпня 2020 08:52
В Індії під час установки впав 70-тонний кран, 11 загиблих
Фото: падіння крана (xinhuanet.com)
Автор: Максим Зайченко

Влада почала розслідування інциденту

У місті Вишахапатнам індійського штату Андхра-Прадеш загинули 11 робітників через падіння підіймального крана. Вони займалися його установкою.

Про це повідомляє Xinhua.

Падіння крану сталося, коли близько 20 робочих здійснювали монтаж крана та пусконалагоджувальні роботи.

Як зазначається, що компанія, якій належав 70-тонний кран, купила його два роки тому, але, так і не ввела його в експлуатацію. Нещодавно підприємство віддало на аутсорсинг виконання робіт по встановленню конструкції.

Влада штату Андхра-Прадеш розпорядилася провести розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, у травні в Індії в ДТП загинули 23 мігранти на шляху додому і ще 35 людей постраждали.

Також РБК-Україна писало, що в Індії за день коронавірусом заразилися майже 55 тисяч осіб.

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