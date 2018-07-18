В Індії розбився винищувач МіГ-21, пілот загинув

Відомостей про жертв серед цивільного населення немає

Сьогодні, 18 липня, у штаті Хімачал-Прадеш (Індія) розбився винищувач МіГ-21 ВПС, внаслідок чого загинув пілот. Про це повідомляє The Times of India.

Зазначається, що літак вилетів з авіабази міста Патханкот. Незабаром контакт з винищувачем було втрачено. На землі після падіння літака спалахнула пожежа. Її загасили місцеві жителі.

Фото: розбитий винищувач МіГ-21 (ANI)

Повідомляється, що відомостей про жертв серед цивільного населення немає.

На місці катастрофи працює поліція. Про причини катастрофи поки не повідомляється.

Нагадаємо, що п'ятеро людей загинули і одна постраждала у ході аварії вертольота морської піхоти Південної Кореї у військовому аеропорту міста Пхохан на південному сході республіки.

Також 13 липня у Сумській області розбився легкомоторний літак.