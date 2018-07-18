В Індії розбився винищувач МіГ-21, пілот загинув
Відомостей про жертв серед цивільного населення немає
Сьогодні, 18 липня, у штаті Хімачал-Прадеш (Індія) розбився винищувач МіГ-21 ВПС, внаслідок чого загинув пілот. Про це повідомляє The Times of India.
Зазначається, що літак вилетів з авіабази міста Патханкот. Незабаром контакт з винищувачем було втрачено. На землі після падіння літака спалахнула пожежа. Її загасили місцеві жителі.
Повідомляється, що відомостей про жертв серед цивільного населення немає.
На місці катастрофи працює поліція. Про причини катастрофи поки не повідомляється.
Нагадаємо, що п'ятеро людей загинули і одна постраждала у ході аварії вертольота морської піхоти Південної Кореї у військовому аеропорту міста Пхохан на південному сході республіки.
Також 13 липня у Сумській області розбився легкомоторний літак.