У Сумській області розбився легкомоторний літак

Пілот легкомоторного літака, який займався обробленням полів хімікатами, загинув

В Сумській області, неподалік села Миколаївка, розбився легкомоторний літак, який займався обрабкоткой полів хімікатами. Про це передає Центр транспортних стратегій.

Аварія сталася сьогодні, 13 липня, близько 9 ранку, коли літак намагався здійснити маневр. Свідок почув потужний гул, після якого звук літака щез.

55-річний пілот, який імовірно був власником літака і займався обробленням полів для місцевої агрофірми, загинув.

У слідчих, які працюють на місці пригоди, є дві версії того, що сталося - технічна несправність двигуна, або пілот зачепився за дроти високовольтної лінії.

Нагадаємо,в ПАР розбився цивільний літак. В результаті трагедії загинули 20 чоловік.