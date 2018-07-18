В Индии разбился истребитель МиГ-21, пилот погиб
Ведомостей о жертвах среди гражданского населения нет
Сегодня, 18 июля, в штате Химачал-Прадеш (Индия) разбился истребитель МиГ-21 ВВС, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает The Times of India.
Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы города Патханкот. Вскоре контакт с истребителем был потерян. На земле после падения самолета вспыхнул пожар. Его потушили местные жители.
Сообщается, что сведений о жертвах среди гражданского населения нет.
На месте катастрофы работает полиция. О причинах катастрофы пока не сообщается.
Напомним, что пятеро людей погибли и одна пострадала в ходе аварии вертолета морской пехоты Южной Кореи в военном аэропорту города Пхохан на юго-востоке республики.
13 июля в Сумской области разбился легкомоторный самолет.