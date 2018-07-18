В Индии разбился истребитель МиГ-21, пилот погиб

Новости Происшествия 18.07.2018 - 15:44
Фото: разбитый истребитель МиГ-21 (twitter.com/ANI)
Фото: разбитый истребитель МиГ-21 (twitter.com/ANI)

Ведомостей о жертвах среди гражданского населения нет

Сегодня, 18 июля, в штате Химачал-Прадеш (Индия) разбился истребитель МиГ-21 ВВС, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает The Times of India.

Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы города Патханкот. Вскоре контакт с истребителем был потерян. На земле после падения самолета вспыхнул пожар. Его потушили местные жители.

В Индии разбился истребитель МиГ-21, пилот погиб
В Индии разбился истребитель МиГ-21, пилот погиб
В Индии разбился истребитель МиГ-21, пилот погиб
Фото: разбитый истребитель Миг-21 (ANI)
 

Сообщается, что сведений о жертвах среди гражданского населения нет.

На месте катастрофы работает полиция. О причинах катастрофы пока не сообщается.

Напомним, что пятеро людей погибли и одна пострадала в ходе аварии вертолета морской пехоты Южной Кореи в военном аэропорту города Пхохан на юго-востоке республики.

13 июля в Сумской области разбился легкомоторный самолет.

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Теги:  Индия,  авария,  истребители  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС