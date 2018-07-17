У Південній Кореї розбився військовий вертоліт, загинули п'ятеро людей

Міноборони Південної Кореї сформувало слідчу групу для розслідування

П'ятеро людей загинули і одна постраждала у ході аварії вертольота морської піхоти Південної Кореї у військовому аеропорту міста Пхохан на південному сході республіки. Про це повідомляє агентство Yonhap, посилаючись на представника морської піхоти.

Зазначено, що вертоліт проводив випробувальний політ після ремонту, а потім звалився вниз з висоти десять метрів і загорівся.

Усього на борту знаходилися шість членів екіпажу, потерпілий був госпіталізований.

Міністерство оборони країни сформувало слідчу групу для з'ясування причин аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вертоліт Gazelle збройних сил Франції в Кот-д'Івуарі розбився під час навчань. У результаті аварії загинув пілот, ще один військовий був поранений. Зазначалося, що пілот вертольота загинув від отриманих травм.

У червні у Болгарії розбився військовий вертоліт Мі-17, у результаті чого загинули двоє людей. Техніки повідомляли, що машина була повністю справна, а пілоти були досвідченими: у одного пілота наліт становив близько 500 годин, у другого - близько 600.