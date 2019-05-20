В Індії пасажирський літак екстрено сів через диму на борту

В Індії літак Scoot, на борту якого перебував 161 пасажир, що був змушений приземлитися через диму на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на індійське видання Ajitjalandhar.com.

Наголошується, що вилетьівши з індійського Тируччираппаллі літак сінгапурського лоукостера сів в аеропорту Ченнаї.

Дим в салоні помітив пілот літака, тому прийняв рішення терміново посадити лайнер.

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав. На даний час причина задимлення на борту поки не встановлена. Фахівці розслідують причину задимлення.

Нагадаємо, у Гондурасі в результаті аварії приватного літака з туристами загинуло 5 осіб. Літак впав у море поблизу острова Роатан, який входить до складу Гондурасу.

Як повідомляло РБК-Україна, в Дубаї на південь від аеропорту міста розбився невеликий літак, в результаті чого загинули три британці і один південноафриканець.

Також нещодавно пасажирський літак гонконгських авіаліній Cathay Dragon з 317 пасажирами на борту повернувся в тайванський Гаосюн після, того як один з двигунів задимився.