ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В аеропорту Дубая розбився гвинтовий літак, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    16.05.2019 - 23:17
В аеропорту Дубая розбився гвинтовий літак, є загиблі
Ілюстративне фото (twitter.com/DXBMediaOffice)

Загинули чотири людини

Управління цивільної авіації Дубая заявило в четвер, що на південь від аеропорту Дубая розбився невеликий літак, в результаті чого загинули три британці і один південноафриканець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що чотиримісний літак DA42, зареєстрований у Великобританії, виконував завдання з калібрування наземних навігаційних систем в аеропорту.

Розслідування триває. Повітряний рух в аеропорту нормалізувався.

Раніше повідомлялося, що на Гавайських островах в результаті аварії туристичного вертольота загинули люди. Туристичний вертоліт Robinson R44 розбився в житловому районі округу Гонолупу. В результаті інциденту загинули 3 людини - пілот і двоє пасажирів.

РБК-Україна писало, що у Венесуелі в штаті Міранда розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули сім чоловік, які були на борту. Вертоліт належав Збройним силам Венесуели. Всі загиблі були офіцерами. Загинули троє капітанів, двоє майоров і двоє підполковників.

Також повідомлялося, що в Болгарії поблизу населеного пункту Оризари сталася аварія приватного легкомоторного літака.

Авіакатастрофа у Шереметьєво: постраждала українка у важкому стані Опубліковано відео евакуації пілота з палаючого літака в Шереметьєво
Новини України авиакатастрофаДубай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся