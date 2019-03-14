В Індії обвалився пішохідний міст

В результаті обвалення моста в Мумбаї три людини загинули, ще 34 отримали травми

В индийском городе Мумбаи по меньшей мере 34 человека получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения пешеходного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANI.

По данным NDTV, мост обрушился близ вокзала Чхатрапати Шиваджи. Три человека погибли, еще 34 получили травмы в результате обрушения моста.

Напомним, в результате обрушения моста в индийском городе Калькутт погибли по меньшей мере пять человек, еще 15 человек остались под завалами. Под завалами моста оказался один микроавтобус.

В результате обвала моста в Италии погибли по меньшей мере 37 человек. Среди погибших трое несовершеннолетних: ребенок 8 лет и два подростка в возрасте 13 и 16 лет. Кроме того, из-за обвала моста в Италии ранения получили 16 человек, 12 из них в тяжелом состоянии.

Также в Италии назвали вероятную причину обвала моста в Генуе. Добавим, что министр транспорта Италии Даниил Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.