Ім'я, фото та судимості: з'явилися подробиці про полтавського нападника

Захоплення заручника в Полтаві скоїв місцевий житель Роман Скрипник. Раніше його притягували до кримінальної відповідальності за дрібні злочини.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, в 2007 році Скрипника притягали за дрібну крадіжку, наступного - за крадіжку та шахрайство з обмеженням волі на два роки. У 2014 році його взяли під домашній арешт за виробництво і зберігання наркотиків і обмежили свободу на три роки.

Геращенко підтвердив, що Скрипник захопив заручника і погрожував підірвати гранату через те, що не хоче отримати тюремний термін.

"Але, схоже, що термін позбавлення волі після цих дій буде набагато більшим. Задля безпеки громадян поліцією було прийнято рішення дозволити зловмиснику виїхати за межі міста Полтава. Машина, в якій знаходиться підозрюваний і заручник, супроводжується поліцією і спецпідрозділами. Стратегія дій поліції - переговори, переговори і ще раз переговори", - додав Геращенко.

Фото: Роман Скрипник

У той же час низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Скрипник із заручником вже знаходиться на території Київської області. Однак РБК-Україна в обласній поліції це не підтвердили.

"У нас поки немає інформації, що він на території Київської області. Якщо виявиться, то будемо реагувати", - повідомила прес-секретар регіональної поліції Віталіна Грохольська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що викрадач із заручником їдуть не в сторону Києва, а по сільським дорогам, в одному з районів Полтавської області.

Сьогодні зранку біля адміністративного суду Полтави його намагалися затримати за підозрою у викраденні авто. Скрипник дістав гранату і схопив співробітника поліції, після переговорів він обміняв утримуваного поліцейського на начальника Управління карного розшуку Полтавській області, полковника поліції Віталія Шияна.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов вже заявив, що виконати вимоги зловмисника неможливо, а правоохоронці готові до силового сценарію.