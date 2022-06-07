Імпортний газ знову подорожчав: скільки коштує паливо

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в травні 2022 року. Ціна склала 28 740,0 гривень або 990,7 доларів за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки .

Однак порівняно з груднем минулого року газ дешевший на 11,0% у гривнях і на 16,4% у доларах.

Таким чином, за місяць ціна газу зросла на 4,2% в гривнях і на 5,1% в доларах.

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

У грудні на європейських біржах ціна газу піднімалася вище 2000 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, у січні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF в Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна складе 856 доларів за 1 тисячу кубометрів (у жовтні НБУ прогнозував 475 доларів).

Зазначимо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проекти законів про заборону підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло і гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році коштуватиме 264 млрд гривень.

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