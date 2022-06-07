RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Імпортний газ знову подорожчав: скільки коштує паливо

Фото: ціна імпортного газу зросла в травні 2022 року до 990 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в травні 2022 року. Ціна склала 28 740,0 гривень або 990,7 доларів за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, за місяць ціна газу зросла на 4,2% в гривнях і на 5,1% в доларах.

Однак порівняно з груднем минулого року газ дешевший на 11,0% у гривнях і на 16,4% у доларах.

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

У грудні на європейських біржах ціна газу піднімалася вище 2000 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, у січні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF в Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна складе 856 доларів за 1 тисячу кубометрів (у жовтні НБУ прогнозував 475 доларів).

Зазначимо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проекти законів про заборону підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло і гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році коштуватиме 264 млрд гривень.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ