Імпортери скорочують покупку валюти через посилення карантину

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Бізнес переглядає свої плани і може почати скорочувати поставки імпортної продукції в Україну. Причиною тому є те, що населення починає економити, побоюючись втрати доходів і роботи в зв'язку з карантином.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року".

Експерт Ідея Банку пояснив, що свою роль зіграло падіння попиту на валюту з боку імпортерів на тлі новин про посилення карантину.

"Новини про можливе карантин можуть вплинути на імпортерів споживчих товарів. Вони будуть очікувати, що знизиться споживча активність, і це може відбитися на їх планах", - підтвердила виданню аналітик інвесткомпанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Нагадаємо, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-жовтні 2020 року становив 82,673 млрд доларів. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (90,680 млрд доларів).

За прогнозом НБУ, в 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.