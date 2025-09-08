Импортер бренда "Heel" опроверг слухи о выходе с украинского рынка

Официальный импортер бренда "Heel", ООО "Каскад Медикал Регионы" опроверг слухи о том, что компания якобы уходит с рынка Украины. Эта информация начала распространяться после того, как самые популярные лекарственные средства бренда исчезли из украинских аптек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий импортера для UNN.

В частности, украинцы столкнулись с дефицитом популярного лекарственного средства "Лимфомиозот" от немецкого бренда "Heel". В соцсетях все чаще появляются сообщения и обсуждения на эту тему.

Украинцы рассказывают, что обошли десятки аптек в поисках препарата, но так и не нашли его. А также спрашивают: куда он исчез и когда снова будет в продаже?

Со своей стороны официальный импортер ООО "Каскад Медикал Регионы" подчеркивает – бренд "Heel" остается в Украине. А временные трудности с доступом к лекарственным средствам связаны с последствиями российского удара "шахедом", уничтожившим в мае склад с запасами лекарственных средств.

"Торговая марка "Heel" остается на рынке, немецкий производитель уже готовит продукцию к импортированию в Украину. Поставки планируется возобновить в ближайшее время, сразу после лицензирования нового аптечного состава. Что касается именно "Лимфомиозота", то действительно его отсутствие очень ощутимо для рынка. Делается все возможное", – успокаивает импортер.

Несмотря на миллионный ущерб и разрушенную инфраструктуру, ООО "Каскад Медикал Регионы" возобновляет работу. Уже сейчас завершается лицензирование нового состава и отладка логистических цепей.

Поэтому уже этой осенью препараты "Heel", включая "Лимфомиозот", снова появятся на полках аптек.