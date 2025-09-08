Імпортер бренду "Heel" спростував чутки про вихід з українського ринку

Офіційний імпортер бренду "Heel", ТОВ "Каскад Медікал Регіони" спростував чутки про те, що компанія нібито йде з ринку України. Ця інформація почала ширитися після того, як найпопулярніші лікарські засоби бренду зникли з українських аптек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар імпортера для UNN.

Зокрема, українці зіткнулися з дефіцитом популярного лікарського засобу "Лімфоміозот" від німецького бренду "Heel". У соцмережах дедалі частіше з’являються дописи й обговорення на цю тему.

Українці розповідають, що обійшли десятки аптек у пошуках препарату, але так і не знайшли його. А також запитують: куди він зник і коли знову буде в продажу?

Зі свого боку офіційний імпортер ТОВ "Каскад Медікал Регіони" наголошує – бренд "Heel" залишається в Україні. А тимчасові труднощі з доступом до лікарських засобів пов’язані з наслідками російського удару "шахедом", який у травні знищив склад із запасами лікарських засобів.

"Торгівельна марка "Heel" залишається на ринку, німецький виробник вже готує продукцію до імпортування в Україну. Постачання планується відновити найближчим часом, одразу після ліцензування нового аптечного складу. Що стосується саме "Лімфоміозоту", то дійсно його відсутність дуже відчутна на ринку. Робиться все можливе для скорішого відновлення поставок", – заспокоює імпортер.

Попри мільйонні збитки та зруйновану інфраструктуру, ТОВ "Каскад Медікал Регіони" відновлює роботу. Вже зараз завершується ліцензування нового складу та налагодження логістичних ланцюгів.

Тож вже цієї осені препарати "Heel", включно з "Лімфоміозотом", знову з’являться на полицях аптек.