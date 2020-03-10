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Всупереч рішенню президента імпорт з Росії та Білорусі збільшується, - ВЕА

Новини » Енергетика     10.03.2020 - 15:39
Всупереч рішенню президента імпорт з Росії та Білорусі збільшується, - ВЕА
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Імпорт електроенергії з РФ та Білорусі сягнув 200 млн кВт годин з початку року

Вимогу президента Володимира Зеленського зупинити імпорт струму з Росії та Білорусі проігнорували, з початку року його поставки в Україну сягнули 200 млн кВт годин. Про це повідомляє Всеукраїнська Енергетична Асамблея на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Президента саботують вже 10-й день поспіль! Імпорт з Росії та Білорусі збільшується. Він надходить в дорогі вечірні години дня. Всього імпортовано 0,6 млн кВт годин. З початку року ці поставки коштували нашій країні понад чверть мільярда грн", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня президент Володимир Зеленський розкритикував імпорт електроенергії з Росії, зазначивши, що про імпорт струму з РФ не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі й шахтарі залишаються без роботи.

Раніше на Всеукраїнському зібранні працівників вугільної промисловості 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня поточного року імпорт струму з Росії та Білорусі.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки так званій "поправці Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії й шахти зазнали збитків.

Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України закликала зупинити імпорт електроенергії з РФ, наголосивши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

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