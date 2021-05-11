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Імпорт струму з РФ показав, що окремі чиновники воліють вести бізнес з країною-агресором, - економіст

Автор: РБК-Україна

Імпорт електроенергії з Росії є ще одним підтвердженням того, що частина вищого керівництва країни як і раніше вважає за краще вести бізнес з країною-агресором.

Про це заявив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, економіст Андрій Ілларіонов в ефірі "Україна24".

"Це ще одне підтвердження того, що в українському керівництві не визначилися, що вони роблять з північно-східним сусідом: вони є жертвою агресії і ведуть війну за незалежність і суверенітет країни або ж вони влаштовують міжсобойчики і заробляють на цьому гроші - іншої відповіді немає", - заявив Ілларіонов

За його словами, керівництво окремих органів державної влади і народні депутати в ситуації з імпортом, воліють вести бізнес з країною-агресором всупереч національним інтересам.

"Це означає, що частина українського керівництва воліє вести бізнес з агресором. На жаль, це було в попередні роки неодноразово і зараз це набуває нового звучання",-додав екс-радник Путіна.

Нагадаємо, 5 травня Україна знову відновила закупівлі російської електроенергії транзитом через Білорусь.

15 квітня Верховна рада прийняла законопроект про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. 26 квітня проект закону передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Проект закону надає НКРЕКП повноваження анулювати підсумки аукціонів з доступу до міждержавних ліній електропередачі для імпорту з Росії та Білорусі.

Раніше президент Володимир Зеленський підтримав обмеження імпорту струму з Росії та Білорусі.

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