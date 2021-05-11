Імпорт струму з РФ показав, що окремі чиновники воліють вести бізнес з країною-агресором, - економіст

Імпорт електроенергії з Росії є ще одним підтвердженням того, що частина вищого керівництва країни як і раніше вважає за краще вести бізнес з країною-агресором.

"Це ще одне підтвердження того, що в українському керівництві не визначилися, що вони роблять з північно-східним сусідом: вони є жертвою агресії і ведуть війну за незалежність і суверенітет країни або ж вони влаштовують міжсобойчики і заробляють на цьому гроші - іншої відповіді немає", - заявив Ілларіонов

За його словами, керівництво окремих органів державної влади і народні депутати в ситуації з імпортом, воліють вести бізнес з країною-агресором всупереч національним інтересам.

"Це означає, що частина українського керівництва воліє вести бізнес з агресором. На жаль, це було в попередні роки неодноразово і зараз це набуває нового звучання",-додав екс-радник Путіна.