Импорт тока из РФ показал, что отдельные чиновники предпочитают вести бизнес со страной-агрессором, - экономист

Импорт электроэнергии из России является еще одним подтверждением того, что часть высшего руководства страны по-прежнему предпочитает вести бизнес со страной-агрессором.

"Это еще одно подтверждение того, что в украинском руководстве не определились, что они делают с северо-восточным соседом: они являются жертвой агрессии и ведут войну за независимость и суверенитет страны или же они устраивают междусобойчики и зарабатывают на этом деньги - другого ответа нет", - заявил Илларионов

По его словам, руководство отдельных органов государственной власти и народные депутаты в ситуации с импортом, предпочитают вести бизнес со страной-агрессора вопреки национальным интересам.

"Это означает, что часть украинского руководства предпочитает вести бизнес с агрессором. К сожалению, это было в предшествующие годы неоднократно и сейчас это приобретает новые звучания", - добавил экс-советник Путина.