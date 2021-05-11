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Импорт тока из РФ показал, что отдельные чиновники предпочитают вести бизнес со страной-агрессором, - экономист

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 12:02
Импорт тока из РФ показал, что отдельные чиновники предпочитают вести бизнес со страной-агрессором, - экономист Фото: Импорт электроэнергии из России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Импорт электроэнергии из России является еще одним подтверждением того, что часть высшего руководства страны по-прежнему предпочитает вести бизнес со страной-агрессором.

Об это заявил бывший советник президента РФ Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов в эфире "Украина24".

"Это еще одно подтверждение того, что в украинском руководстве не определились, что они делают с северо-восточным соседом: они являются жертвой агрессии и ведут войну за независимость и суверенитет страны или же они устраивают междусобойчики и зарабатывают на этом деньги - другого ответа нет", - заявил Илларионов

По его словам, руководство отдельных органов государственной власти и народные депутаты в ситуации с импортом, предпочитают вести бизнес со страной-агрессора вопреки национальным интересам.

"Это означает, что часть украинского руководства предпочитает вести бизнес с агрессором. К сожалению, это было в предшествующие годы неоднократно и сейчас это приобретает новые звучания", - добавил экс-советник Путина.

Напомним, 5 мая Украина вновь возобновила закупки российской электроэнергии транзитом через Беларусь.

15 апреля Верховная рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал ограничение импорта тока из России и Беларуси.

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