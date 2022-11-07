RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Импорт РФ сократился на четверть из-за санкций: кто перестал торговать

Фото: российская экономика подвергается падению в результате западных санкций и расходов на войну (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Кильский институт мировой экономики подсчитал, что только в течение трех летних месяцев импорт товаров в Россию был ниже на 24% в годовом исчислении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Такие цифры соответствуют ежемесячному дефициту импорта в Россию в размере 4,5 млрд долларов США. Падение было вызвано прежде всего сокращением торговли со странами Евросоюза в результате западных санкций, введенных против российской экономики. Спад импорта из этих стран достиг летом 43%. В то же время активизировалась торговля РФ с Китаем – товарооборот между странами увеличился на 23%, что сделало вторую по величине экономику мира главным торговым партнером россиян.

"Поскольку экспорта Китая недостаточно, чтобы компенсировать падение торговли России с ЕС, усилия РФ по замещению сокращающегося импорта оказываются все сложнее", – отмечают аналитики Кильского института.

Отдельные официальные данные КНР, обнародованные 7 ноября, показали, что стоимость китайского импорта и экспорта в Россию выросла в октябре на 35% в годовом исчислении, при этом это произошло на фоне резкого общего сокращения торговли Китая.

В Институте констатируют, что санкции, введенные Западом против РФ, явно сильно бьют по российской экономике и заметно ограничивают потребительские возможности населения. Согласно данным Института, экспорт и импорт российских товаров в октябре текущего года сократились на 2,6% и 0,4% в годовом исчислении соответственно. Расходы Кремля на мобилизацию и влияние западных санкций могут истощить резервы РФ до самого низкого уровня за последние годы, пишет Reuters со ссылкой на расчеты аналитиков.

Вообще полномасштабное вторжение России в Украину обойдется мировой экономике в 2,8 трлн долларов недополученной продукции до конца 2023 года, заявила Организация экономического сотрудничества и развития. Экономисты прогнозируют, что мировая торговля товарами еще больше замедлится, что повысит риск глобальной рецессии.

Недавно сообщалось, что Россия увеличила за период с 1 по 20 октября морской экспорт нефти марки Urals в Азию до 50% общего объема. Это произошло в канун декабрьского эмбарго ЕС на российские нефть и нефтепродукты.

Напомним, что благодаря санкциям Запада доходы России существенно упадут, а Китай может быть удовлетворен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против Украины