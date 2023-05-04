Импорт нефти Китаем из России достиг самого высокого уровня после начала войны в Украине, - Kyodo

"С точки зрения объема импорт сырой нефти Китаем из России достиг наивысшего уровня после вторжения армии РФ в Украину в феврале прошлого года", - говорится в материале.

Россия превзошла Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика сырой нефти для азиатской страны. В стоимостном выражении импорт сырой нефти Китаем из России вырос всего на 3% до 5,09 миллиарда долларов.

"В марте Пекин импортировал из Саудовской Аравии около 8,9 млн. тонн сырой нефти на сумму 5,36 млрд. долларов, что указывает на то, что Китай покупает российскую нефть по более низкой цене", - пишет Kyodo.

Между тем, импорт трубопроводного газа в Китай из России в марте вырос в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом до 580 млн долларов, при этом Пекин не раскрывает объемы импорта.

В марте импорт сжиженного природного газа в Китай из России увеличился в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом и составил около 600 000 тонн на сумму около 400 миллионов долларов.