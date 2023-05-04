Імпорт нафти Китаєм із Росії досяг найвищого рівня після початку війни в Україні, - Kyodo

"З погляду обсягу, імпорт сирої нафти Китаєм із Росії досяг найвищого рівня після вторгнення армії РФ до України у лютому минулого року", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Росія перевершила Саудівську Аравію як найбільшого постачальника сирої нафти для азіатської країни. У вартісному вираженні імпорт сирої нафти Китаєм із Росії зріс лише на 3% до 5,09 мільярда доларів.

"У березні Пекін імпортував із Саудівської Аравії близько 8,9 млн тонн сирої нафти на суму 5,36 млрд доларів, що вказує на те, що Китай купує російську нафту за більш низькою ціною", - пише Kyodo.

Тим часом імпорт трубопровідного газу в Китай з Росії в березні зріс у 2,3 рази порівняно з минулим роком до 580 млн доларів, при цьому Пекін не розкриває обсяги імпорту.

У березні імпорт зрідженого природного газу до Китаю з Росії збільшився у 1,9 раза порівняно з минулим роком і становив близько 600 000 тонн на суму близько 400 мільйонів доларів.