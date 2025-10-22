ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Рада поддержала продление льгот на импорт электромобилей еще на год

Украина, Среда 22 октября 2025 11:19
UA EN RU
Рада поддержала продление льгот на импорт электромобилей еще на год Фото: Льготы на импорт электромобилей продлили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Льготы на импорт электромобилей в Украину продлили еще на год. Они будут действовать до 1 января 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

При рассмотрении проекта государственного бюджета на 2026 году (№14000) в первом чтении депутаты поддержали правку о продлении льгот. Ранее эту правку отклонил Бюджетный комитет.

Льготы на электромобили

Налоговые льготы для ввоза электрокаров действуют с 2018 года. Изначально они были введены на один год, затем они неоднократно продлевались.

Согласно действующему законодательству, льготы на импорт электромобилей в Украину действуют до 31 декабря 2025 года. То есть, электрокары освобождены от дела пошлины (10% от стоимости авто) и НДС (20%).

Единственной дополнительной затратой остается акциз, равный 1 евро за киловатт-час емкости батареи, который обычно не превышает 100 евро.

Ранее глава налогового комитета, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что власти не будут продлевать льготный ввоз электрокаров.

За последние годы количество электромобилей, ввозимых в Украину, неуклонно росло. Если в 2021 году в сервисных центрах МВД было зарегистрировано менее 9 тысяч электромобилей, то в 2024 году этот показатель вырос до почти 53 тысяч.

В этом году положительная динамика только ускорилась, например, в августе в Украине было дополнительно зарегистрировано 7 770 электрокаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Электромобили
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию