Импорт алмазов и не только. Британия значительно ужесточит санкции против России

"После незаконного вторжения России в Украину Великобритания и ее союзники ввели самые строгие санкции, которые когда-либо вводили в отношении крупной экономики. Импорт в Великобританию из России упал на 94% за год после вторжения, а экспорт упал на 74%", - говорится в заявлении.

Отмечается, что новый пакет санкций должен запретить экспорт ряда товаров, которые несут риск военного или промышленного использования, а также последних предметов, которые Украина нашла на поле боя, включая детали машин и электронику.

"Учитывая низкий уровень торговли между Великобританией и Россией, эти санкции гарантируют, что мы сможем и в дальнейшем лишать РФ продуктов, которые она могла бы использовать в своей войне", - добавили в МИД.

Британия уточнила, что после этого останется только экспорт с низким уровнем риска, гуманитарный, продовольственный и медицинский экспорт.

Что еще попадет под санкции

Новый закон также нацелен на продукты, которые приносят доходы для финансирования военной машины российского диктатора Владимира Путина.

Речь идет о запрете импорта некоторых российских металлов, как было объявлено лидерами G7 в мае. Кроме того, правительство Великобритании вводит отдельный закон, запрещающий импорт алмазов из России, и планирует ввести запрет на вспомогательные услуги, связанные с металлами, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами.

Великобритания поддержит бизнес, который покинет РФ

Закон также включает ряд финансовых мер, призванных поддержать бизнес, который решил покинуть рынок России, уточнить и расширить сферу действия существующих санкций в отношении корреспондентских отношений.

Изменения также введут новые обязательства по отчетности, чтобы обеспечить большую прозрачность активов, находящихся в Великобритании, и улучшить соблюдение существующего режима санкций. Мера по предоставлению отчетности об активах назначенных лиц вступает в силу 26 декабря.

"Основываясь на торговых потоках 2021 года, этот пакет содержит новые санкции в отношении потенциального британского экспорта в Россию на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов (89,2 млн долларов) и импорта на 67 миллионов фунтов стерлингов (85,4 млн долларов), а также усиление санкций в отношении экспорта на сумму 662 миллиона фунтов стерлингов (844,3 млн долларов), который уже подпадает под ограничения", - добавили в МИД Британии.

Санкции Великобритании против России

Ранее мы писали, что Великобритания ввела санкции против компании по ОАЭ с танкерами, которые использует РФ для перевозки нефти.

Также Великобритания совместно с США ввела санкции против россиян, связанных с ФСБ России.

Недавно Великобритания объявила о создании нового подразделения по борьбе с уклоняющимися от санкций против России компаниями.