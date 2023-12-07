Британия ввела санкции против компании с более 60 танкерами, которые использует РФ, - СМИ

Британия ввела санкции против компании из ОАЭ, которая владеет 62 танкерами. Их использовала Россия для перевозки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Фирма под названием Oil Tankers SCF Mgmt FZCO была среди десятков юридических и физических лиц, добавленных в британский санкционный список в среду, что правительство назвало попыткой сократить финансирование военной машины российского диктатора Владимира Путина.

По данным международной морской базы данных Equasis, компания располагает флотом из 62 судов, предназначенных для перевозки нефти и топлива.

Согласно отдельной отраслевой базе данных, подавляющее большинство из них находится в бенефициарной собственности государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот". Великобритания впервые ввела санкции в отношении российского предприятия "Совкомфлота" в прошлом году. Многие из ее судов теперь управляются из ОАЭ.

Британия нацелилась на удар по российской нефтяной отрасли

Отмечается, что этот шаг является самым масштабным за всю историю Великобритании, направленным на суда, помогающие перевозить российскую нефть и работающие за пределами западных юрисдикций, с момента введения санкций на экспорт страны.

В последние недели Великобритания и США продемонстрировали признаки ужесточения принудительных мер, направленных против российского нефтяного сектора.

До сих пор Кремлю в значительной степени удавалось обойти эту политику, пробивая дыру в западных санкциях на сумму 11 миллиардов долларов. Однако в последние недели против российских компаний постоянно поступал поток санкций, что ознаменовало новый этап в обеспечении соблюдения правил.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готовятся принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

Кроме того, правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.