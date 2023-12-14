Імпорт алмазів і не тільки. Британія значно посилить санкції проти Росії

"Після незаконного вторгнення Росії в Україну Велика Британія та її союзники запровадили найсуворіші санкції, які будь-коли запроваджували щодо великої економіки. Імпорт до Великої Британії з Росії впав на 94% за рік після вторгнення, а експорт впав на 74%", - йдеться в заяві.

Зазначається, що новий пакет санкцій має заборонити експорт низки товарів, які несуть ризик військового або промислового використання, а також останніх предметів, які Україна знайшла на полі бою, включно з деталями машин та електронікою.

"З огляду на низький рівень торгівлі між Великою Британією та Росією, ці санкції гарантують, що ми зможемо й надалі позбавляти РФ продуктів, які вона могла б використати у своїй війні", - додали в МЗС.

Британія уточнила, що після цього залишиться тільки експорт із низьким рівнем ризику, гуманітарний, продовольчий і медичний експорт.

Що ще потрапить під санкції

Новий закон також націлений на продукти, які приносять доходи для фінансування військової машини російського диктатора Володимира Путіна.

Йдеться про заборону імпорту деяких російських металів, як було оголошено лідерами G7 у травні. Крім того, уряд Великої Британії запроваджує окремий закон, що забороняє імпорт алмазів з Росії, і планує ввести заборону на допоміжні послуги, пов'язані з металами, коли це можна буде зробити спільно з міжнародними партнерами.

Британія підтримає бізнес, який покине РФ

Закон також включає низку фінансових заходів, покликаних підтримати бізнес, який вирішив покинути ринок Росії, уточнити і розширити сферу дії існуючих санкцій щодо кореспондентських відносин.

Зміни також запровадять нові зобов'язання зі звітності, щоб забезпечити більшу прозорість активів, що перебувають у Великій Британії, і поліпшити дотримання наявного режиму санкцій. Захід щодо надання звітності про активи призначених осіб набуває чинності 26 грудня.

"Грунтуючись на торговельних потоках 2021 року, цей пакет містить нові санкції щодо потенційного британського експорту в Росію на суму 70 мільйонів фунтів стерлінгів (89,2 млн доларів) та імпорту на 67 мільйонів фунтів стерлінгів (85,4 млн доларів), а також посилення санкцій щодо експорту на суму 662 мільйони фунтів стерлінгів (844,3 млн доларів), який вже підпадає під обмеження", - додали в МЗС Британії.

Санкції Великобританії проти Росії

Раніше ми писали, що Великобританія запровадила санкції проти компанії з ОАЕ з танкерами, які використовує РФ для перевезення нафти.

Також Британія спільно зі США запровадила санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ Росії.

Нещодавно Великобританія оголосила про створення нового підрозділу для боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій проти Росії.