По всей Украине объявлена тревога, в сети пишут о взлете авиации РФ
В Украине сегодня, 3 март объявлена масштабная воздушная тревога. Тем временем мониторинговые группы фиксируют взлет российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:17 карта тревог выглядит следующим образом:
Что известно об угрозе
По данным мониторинговых групп, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ. Он является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить.
Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать и российские истребители Су-30СМ.
Стоит отметить, что в настоящее время в Черном море находятся на боевом дежурстве три ракетоносителя, а их общий залп - 16 ракет "Калибр".
Напомним, ранее в ОК "Юг" не сообщили, что у России сейчас осталось гораздо меньше ракет, поэтому не исключили, что массированные ракетные атаки по Украине могут остаться в прошлом.
Также мы писали, что российские оккупанты решили изменить тактику нанесения ракетных ударов, что позволяет им несколько экономить свои запасы.
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