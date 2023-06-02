Вероятность высока. Разведка Эстонии допускает новую волну мобилизации в России

"В российских силах происходит реорганизация и замена подразделений. На замену частям, которые несколько месяцев находились на границе, приходят более свежие и пополненные подразделения. До начала ожидаемого наступления РФ пытается восполнить свои потери. Основной упор делается на подготовку к обороне, поэтому наступательных операций проводится меньше", - рассказал Гросберг.

По его словам, сейчас соотношение сил на фронте один к одному, поскольку России удалось восполнить потери при помощи объявленной в прошлом году мобилизации. При этом он напомнил, что для проведения успешного наступления атакующей стороне необходимо трехкратное преимущество.

Он добавил, что Россия не смогла достичь особых успехов после объявления 1 апреля вербовочной кампании.

"Учитывая все эти нюансы, очень высока вероятность того, что в какой-то момент будет объявлено о новой волне мобилизации, как это было в сентябре прошлого года. Мобилизация нужна для того, чтобы Российская Федерация смогла выполнить поставленные цели", - подчеркнул Гросберг.

Мобилизация в России

Напомним, власти России впервые официально объявили мобилизацию осенью 2022 года. Они намеревались призвать в ряды своих войск около 300 тысяч человек.

Но, по информации Министерства обороны Украины, тогда страна-агрессор мобилизовала 270 тысяч.

При этом в СМИ в начале 2023 года появилась информация, что Россия вряд ли сможет набрать в свою армию еще 400 тысяч человек для войны против Украины.