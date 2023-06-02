Імовірність висока. Розвідка Естонії припускає нову хвилю мобілізації в Росії

"У російських силах відбувається реорганізація та заміна підрозділів. На заміну частинам, які кілька місяців перебували на кордоні, приходять більш свіжі та поповнені підрозділи. До початку очікуваного наступу РФ намагається заповнити свої втрати. Основний наголос робиться на підготовку до оборони, тому наступальних операцій проводиться менше", - розповів Гросберг.

За його словами, зараз співвідношення сил на фронті один до одного, оскільки Росії вдалося поповнити втрати за допомогою мобілізації, що оголошена торік. При цьому він нагадав, що для проведення успішного наступу атакуючій стороні потрібна триразова перевага.

Він додав, що Росія не змогла досягти особливих успіхів після оголошення 1 квітня вербувальної кампанії.

"Зважаючи на всі ці нюанси, дуже висока ймовірність того, що в якийсь момент буде оголошено про нову хвилю мобілізації, як це було у вересні минулого року. Мобілізація потрібна для того, щоб Російська Федерація змогла виконати поставлені цілі", - підкреслив Гросберг.

Мобілізація у Росії

Нагадаємо, влада Росії вперше офіційно оголосила мобілізацію восени 2022 року. Вони мали намір призвати до лав своїх військ близько 300 тисяч осіб.

Але, за інформацією Міністерства оборони України, тоді країна-агресор мобілізувала 270 тисяч.

При цьому у ЗМІ на початку 2023 року з'явилася інформація, що Росія навряд чи зможе набрати до своєї армії ще 400 тисяч осіб для війни проти України.