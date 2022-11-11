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Имитируют вторжение РФ в Европу. США, Британия и Австралия начали учения, - СМИ

Фото: США, Великобритания и Австралия начали обучение (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Американские, британские и австралийские военные начали совместные учения на территории США. В легенде говорится об имитации вторжения РФ в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным The Times, в двухнедельных учениях принимают участие четыре с половиной тысячи военнослужащих. Они отрабатывают новые тактические приемы, которые приняли у Вооруженных сил Украины, в условиях открытого ландшафта пустыни. Он похож на украинские степи.

Война в Украине показала некоторые изменения в практике ведения боевых действий. Речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов. Теперь западным армиям необходимо быстро адаптироваться к новым реалиям. Также военные будут отрабатывать использование 3D-печати для производства запчастей в полевых условиях.

"Также прорабатывается применение технологий обработки крупных разведданных массивов, которые собирают беспилотники, для принятия командных решений", - говорится в сообщении.

The Times добавляет, что в 2023 г. аналогичные тренировочные мероприятия планируется провести непосредственно в Европе. После российского вторжения в Украину США совместно с союзниками проводят обучение в случае дальнейшей эскалации конфликта.

В частности, в Польше в ноябре состоялись совместные учения Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, а также Великобритании и США, в которых приняли участие около двух тысяч военнослужащих.

Напомним, что США и Япония начали масштабные военные учения.

Также силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности с самолета C-130 на парашюте. Операция направлена на демонстрацию военных возможностей сдержать российскую агрессию.

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