Імітують вторгнення РФ до Європи. США, Британія та Австралія розпочали навчання, - ЗМІ

За даними The Times, у двотижневих навчаннях беруть участь чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Вони відпрацьовують нові тактичні прийоми, які перейняли у Збройних сил України, за умов відкритого ландшафту пустелі. Він схожий на українські степи.

Війна в Україні показала певні зміни у практиці ведення бойових дій. Мова йде про використання безпілотних літальних апаратів. Тепер західним арміям необхідно швидко адаптуватися до нових реалій. Також військові відпрацьовуватимуть використання 3D-друку для виробництва запчастин у польових умовах.

"Також пропрацьовується застосування технологій обробки великих масивів розвідданих, які збирають безпілотники, для ухвалення командних рішень", - йдеться у повідомленні.

The Times додає, що 2023 року аналогічні тренувальні заходи планується провести безпосередньо в Європі. Після російського вторгнення в Україну США спільно із союзниками проводять навчання на випадок подальшої ескалації конфлікту.

Зокрема, у Польщі в листопаді відбулися спільні навчання Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, а також Великої Британії та США, у яких взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців.