Кейн стал первым голеадором "Тоттенхэма": предшественник – чемпион мира с ярлыком пьяницы

Победный гол в ворота "Манчестер Сити" в 22-м туре английской Премьер-лиги позволил лидеру лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну обойти легендарного Джимми Гривза в списке лучших бомбардиров в истории "шпор".

"Мое имя – Джимми Гривз. Я – профессиональный футболист. И я – алкоголик", – такими словами чемпион мира-1966 начал автобиографическое издание.

Гривз родился и вырос в графстве Эссекс, где его заметил скаут лондонского "Челси" Джеймс Томпсон и в 15 лет пригласил в команду. Стал одним из "утят Дрейка" (Тед Дрейк – наставник "синих" в 1952-1961 гг.) по аналогии с "птенцами Басби" в МЮ.

Дебютировал на взрослом уровне в сезоне 1957/58. В составе "Челси" провел 169 матчей во всех турнирах, в которых забил 132 мяча. Рубеж в 100 голов покорил в 21 год и до сих пор входит в топ-10 бомбардиров "синих" всех времен.

В начале 60-х английские футболисты зарабатывали максимум 20 фунтов в неделю, а женатый с 18 лет Гривз должен был обеспечивать молодую семью. За рекордные на то время 80 тысяч фунтов перед сезоном 1961/62 перебрался в "Милан". Там он должен был зарабатывать 5 тысяч долларов в год.

На Апеннинах постоянно конфликтовал с наставником "россонери" Нерео Рокко. Из-за систематического нарушения режима львиная доля заработка Гривза уходила на оплату штрафов. Провел всего 14 поединков за "Милан" в Серии А и Кубке Италии (9 мячей).

Когда итальянский гранд решил продать англичанина, то объявил "аукцион", пообещав отпустить нападающего за более щедрое предложение. Родной "Челси" и соседи из "Тоттенхэма" сговорились и предложили одинаковую сумму – 90 тысяч фунтов. Решающим стало мнение самого Гривза.

Форвард выбрал "шпор", которые в итоге отдали за него снова рекордные 99 999 фунтов. Строгий менеджер "Тоттенхэма" Билл Николсон был против того, чтобы первым приобретенным за 100 тысяч футболистом стал какой-то хулиган из Эссекса. Да еще из реноме выпивохи.

Приключения Гривза за пределами поля, однако, тогда не сильно влияли на его выступления. Провел 8,5 сезонов в составе "Тоттенхэма", оформив 266 мячей в чемпионате Англии. За это время четырежды стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона.

Посреди сезона 1969/70 Гривз оказался в "Вест Хэме". Задержался на "Аптон Парк" всего на полтора сезона и ушел из большого спорта из-за пагубного пристрастия к спиртному. Вместе с Гривзом за вечеринку накануне матча Кубка Англии наказали капитана сборной Англии на ЧМ-1966 Бобби Мура.

Первые попытки "залечить" жизненные проблемы алкоголем Гривз предпринял еще в 19, когда скончался его новорожденный сын. Выпивал и во время выступлений в "Милане" и "Тоттенхэме". Запойным же алкоголиком стал после отчисления из "Вест Хэма".

Зимой 1977-го впервые оказался в психлечебнице с неутешительным диагнозом алкоголизм. Лечился от этого недуга еще несколько раз, состоял в Ассоциации анонимных алкоголиков. Когда одолел "зеленого змея", то стал телеэкспертом и колумнистом.

В сотрудничестве с журналистом Норманом Гиллером в конце 70-х написал мемуары под названием "Это – обо мне" с ярким описанием своего морального падения. В разгар антиалкогольной кампании в СССР появился перевод книги на русский с названием "Возвращение к людям".

Затеянный в пик алкоголизма бракоразводный процесс с любимой Ирэн так и не дошел до конца. Пара со временем помирилась, а в 2017 году обновила свои обеты. Гривзы воспитали четырех детей, а Джимми-младший умер младенцем.

Перенес два инсульта в 2010-х. Как следствие, в последние пять лет жизни был прикован к коляске. Умер 19 сентября 2021 и был кремирован в Челмсфорде.