RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Маємо іншу інформацію": Генпрокурор не підтвердила перебування Козака в Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підозрюваний у державній зраді нардеп Тарас Козак перебуває в Білорусі. Однак вона не розповіла, де ж насправді зараз нардеп.

Про це йшлося в ефірі "Україна 24".

Напередодні підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук заявляв, що Козак зараз перебуває у Білорусі, однак, за словами Венедіктової, у прокуратури інша інформація.

"Остання інформація, яка до мене надходила зі ЗМІ, це пан Медведчук говорив, що він перебуває на лікарняному чи лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша, і знову ж таки... вона ще не стала предметом кримінальних проваджень", - сказала вона.

Нагадаємо, 20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді та порушенні правил ведення війни.

Після цього Козака оголосили у розшук, оскільки він не з'явився на допит. Українські правоохоронці заявляли, що Козак перебуває за межами України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ірина Венедіктовадержзрада