"Маємо іншу інформацію": Генпрокурор не підтвердила перебування Козака в Білорусі

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підозрюваний у державній зраді нардеп Тарас Козак перебуває в Білорусі. Однак вона не розповіла, де ж насправді зараз нардеп.
Про це йшлося в ефірі "Україна 24".
Напередодні підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук заявляв, що Козак зараз перебуває у Білорусі, однак, за словами Венедіктової, у прокуратури інша інформація.
"Остання інформація, яка до мене надходила зі ЗМІ, це пан Медведчук говорив, що він перебуває на лікарняному чи лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша, і знову ж таки... вона ще не стала предметом кримінальних проваджень", - сказала вона.
Нагадаємо, 20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді та порушенні правил ведення війни.
Після цього Козака оголосили у розшук, оскільки він не з'явився на допит. Українські правоохоронці заявляли, що Козак перебуває за межами України.