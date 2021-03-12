На Ілона Маска подали в суд через його твіти

"Некоректну поведінку Маска і нездатність Tesla забезпечити дотримання правил завдали значної шкоди компанії та "мільярдні втрати в ринковій капіталізації", - стверджується в позові.

На думку позивача, "дивні" твіти Маска піддають компанію до ризику збитків і зростання боргового навантаження. Він також вважає, що вони порушують існуючу домовленість з Комісією з цінних паперів США про те, що його активність у соцмережах повинна бути попередньо схвалена".

У позові наголошується, що рада директорів не контролює публічну поведінку Маска в соцмережах, попри те, що він неодноразово порушував зазначену угоду.

Наголошується, що у 2018 році Маск за домовленістю з Комісією з цінних паперів взяв на себе зобов'язання не розкривати важливу інформацію, яка стосується роботи Tesla, "без попереднього схвалення".