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На Ілона Маска подали в суд через його твіти

Автор: Андрій Козловський

Один з інвесторів компанії Tesla подав позов до суду на її раду директорів і на її голову Ілона Маска через його публікації у соціальній мережі Twitter. Позов був поданий до суду штату Делавер.

Про це повідомляє Bloomberg law.

"Некоректну поведінку Маска і нездатність Tesla забезпечити дотримання правил завдали значної шкоди компанії та "мільярдні втрати в ринковій капіталізації", - стверджується в позові.

На думку позивача, "дивні" твіти Маска піддають компанію до ризику збитків і зростання боргового навантаження. Він також вважає, що вони порушують існуючу домовленість з Комісією з цінних паперів США про те, що його активність у соцмережах повинна бути попередньо схвалена".

У позові наголошується, що рада директорів не контролює публічну поведінку Маска в соцмережах, попри те, що він неодноразово порушував зазначену угоду.

Наголошується, що у 2018 році Маск за домовленістю з Комісією з цінних паперів взяв на себе зобов'язання не розкривати важливу інформацію, яка стосується роботи Tesla, "без попереднього схвалення".

Нагадаємо, акції компанії Tesla Inc в понеділок, 8 березня, впали ще на 4% та вже втратили майже 35% вартості порівняно з рекордним січневим максимумом. Акції виробника електромобілів втрачають більше 30% вартості вже в третій раз за останній рік.

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