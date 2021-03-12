UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Илона Маска подали в суд из-за его твитов

Автор: Андрей Козловский

Один из инвесторов компании Tesla подал иск в суд на ее совет директоров и на ее главу Илона Маска из-за его публикаций в социальной сети Twitter. Иск был подан в суд штата Делавэр.

Об этом сообщает Bloomberg law.

"Некорректное поведение Маска и неспособность Tesla обеспечить следование правилам нанесли значительный ущерб компании и "миллиардные потери в рыночной капитализации", - утверждается в иске.

По мнению истца, "странные" твиты Маска подвергают компанию риску убытков и роста долговой нагрузки. Он также считает, что они нарушают существующую договоренность с Комиссией по ценным бумагам США о том, что его активность в соцсетях должна быть "предварительно одобрена".

В иске отмечается, что совет директоров не контролирует публичное поведение Маска в соцсетях, несмотря на то, что он неоднократно нарушал указанное соглашение.

Отмечается, что в 2018 году Маск по договоренности с Комиссией по ценным бумагам взял на себя обязательство не раскрывать важную информацию, касающуюся работы Tesla, "без предварительного одобрения".

Напомним, акции компании Tesla Inc в понедельник, 8 марта, упали еще на 4% и уже потеряли почти 35% стоимости по сравнению с рекордным январским максимумом. Акции производителя электромобилей теряют более 30% стоимости уже в третий раз за последний год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Tesla
Читайте также
Tesla потеряла треть своей рыночной стоимости: что происходит с компанией Маска
Прогноз погоды