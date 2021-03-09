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Tesla втратила третину своєї ринкової вартості: що відбувається з компанією Маска

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 11:10
Tesla втратила третину своєї ринкової вартості: що відбувається з компанією Маска Фото: Ілон Маск (tesla.com)
Автор: Олександр Білоус

Акції компанія Tesla Inc в понеділок, 8 березня, впали ще на 4% і вже втратили майже 35% вартості порівняно з рекордним січневим максимумом. Акції виробника електромобілів втрачають більше 30% вартості вже в третій раз за останній рік.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Оскільки в останні тижні інвестори стурбовані підвищенням процентних ставок та скидання цінних паперів з високою оцінкою вартості, ринкова капіталізація Tesla впала майже на 300 мільярдів доларів з рекордного рівня 26 січня до 550 мільярдів доларів, поступившись Facebook Inc., яку вона обігнала в грудні.

Tesla втратила третину своєї ринкової вартості: що відбувається з компанією Маска

Акції технологічних компаній в цілому впали з 12 лютого, коли Nadsaq закрився на самому останньому рекордному рівні. Однак падіння Tesla за цей час було набагато глибше, ніж у інших "важковаговиків" Уолл-стріт.

Зростання Tesla в останні місяці заснований на очікуванні швидкого і прибуткового розширення виробництва автомобілів. Останнє падіння акцій послідувало за твітом генерального директора Ілона Маска в суботу про те, що оновлена інформація про плановий пікап Cybertruck Tesla, ймовірно, буде представлена у другому кварталі. Маск представив Cybertruck у 2019 році.

Акції Tesla, найбільш волатильні серед найбільших компаній Уолл-стріт, впали більш ніж на 60% в лютому і березні минулого року, коли пандемія коронавірусу потрясла світові ринки. Акції впали на 33% в серпні 2020 року, перш ніж відновити стрімке зростання.

Відтоді, як 8 лютого Tesla оголосила про покупку біткойнів на суму 1,5 мільярда доларів, її акції неухильно падали, в той час як ціна біткойнів зросла більш ніж на 10%.

Як повідомляло РБК-Україна, дочірня компанія Tesla непомітно будує гігантську акумуляторну батарею потужністю понад 100 мегават в Англтоні, штат Техас, місті приблизно в 40 милях на південь від Х'юстона. Батарея такого розміру могла б забезпечити енергією близько 20 тисяч будинків у спекотний літній день.

Нагадаємо, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск у лютому втратив статус найбагатшої людини планети за версією Bloomberg.

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