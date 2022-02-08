Ілона Маска хочуть засудити за твіт

У 2018 році Маск запитав у власних підписників про те, чи варто йому продати 10% частки в Tesla. Вже протягом двох наступних днів акції компанії впали на 16%.

Після звинувачень у шахрайстві з цінними паперами, Tesla погодилась слідкувати за соціальними сторінками Ілона Маска, а саме за тим, що він пише. Комісія з цінних паперів та бірж США звинуватила підприємця у тому, що він умисно забезпечив фінансування компанії, аби вона стала приватною.

Також агентство вимагало визнати Маска винним у тому, що він не поважає світову угоду після того, як він написав у Twitter про перспективи виробництва компанії, не отримавши попереднього схвалення на це. Вже у квітні 2019 року сторони домовились внести поправки до своєї угоди. Також були додані теми про які Маск не має право говорити у соціальних мережах без участі юриста.

Причина сьогоднішнього позову наразі невідома, оскільки представники преси відмовляються коментувати цю ситуацію. Однак, адвокати Маска заявили, що його твіт у 2018 році був "цілком правдивим". Водночас аукціонери звинувачують підприємця у тому, що його публікація коштувала їм мільярди доларів збитків. Вони вимагають визнати той факт, що твіти Маска були помилковими заявами.