Илон Маск заявил о создании конкурента Википедии: как Grokipedia изменит интернет

Маск давно критикует Wikipedia, обвиняя ее в политике-пробуждении и даже предлагая лишить проект финансирования (энциклопедия существует за счет пожертвований). В январе Маск раскритиковал Wikipedia за добавление статьи о нем, в которой утверждалось, что он якобы сделал нацистское приветствие на инаугурации Трампа.

Как будет работать Grokipedia

Для создания Grokipedia Маск планирует использовать чат-бот Grok от xAI, которого он также разработал как альтернативу ChatGPT. Grok обучен на данных из интернета, включая публичные твиты. Маск заявил в подкасте, что Grok достаточно умен, чтобы не только повторять работу волонтеров Wikipedia, но и исправлять искажения и ошибки.

"Grok использует большие объемы вычислительных мощностей, чтобы, например, просмотреть страницу Wikipedia, определить, что в ней верно, частично верно или неверно, или чего не хватает, а затем переписать страницу, исправить ошибки и добавить недостающий контекст", - сказал Маск.

Однако Grok сам сталкивался с проблемами, включая случаи похвалы Гитлеру.

Когда ждать запуск Grokipedia

Маск не уточнил дату запуска Grokipedia. Скорее всего, платформа привлечет сторонников Маска и консервативных комментаторов, которые также считают, что Wikipedia имеет либеральный уклон.

Wikipedia сталкивается с внутренними конфликтами среди редакторов по поводу подачи информации о событиях. Критики Маска, включая основателя Wikipedia Джимми Уэйлса, отмечают, что бесплатная онлайн-энциклопедия ориентирована на точность, тогда как X Маска подвергался обвинениям в распространении дезинформации.

В 2023 году Уэйлс критиковал изменения, которые Маск внес в Twitter после покупки платформы, называя ее "захваченной троллями и сумасшедшими".

Победить Wikipedia будет непросто - это седьмой по посещаемости сайт в мире. Тем не менее Маск уверен, что сможет изменить статус-кво. В прошлом месяце миллиардер также сообщил о планах конкурировать с Microsoft, создав компанию Macrohard, которая будет выпускать конкурирующие программные продукты с помощью ИИ.