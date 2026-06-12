Илон Маск теперь первый в мире триллионер и может удвоить эту сумму

В прошлый биржевой день стоимость одной акции SpaceX зафиксировали на отметке 135 долларов. Это позволило компании привлечь потрясающие 75 миллиардов долларов. Всего на рынок выставили более 555 миллионов ценных бумаг и теперь рыночная капитализация гиганта составляет 1,77 триллиона долларов.

Это абсолютный рекорд, ведь Маск обошел даже нефтяного гиганта Saudi Aramco. В 2019 году саудовская компания привлекла 25,6 миллиарда долларов и SpaceX оставила этот показатель далеко позади. Предложение было настолько массовым, что оценка компании может вырасти еще больше в течение следующего месяца.

Что будет сегодня на бирже

Когда торги на Nasdaq официально стартуют в пятницу, SpaceX займет седьмое место среди крупнейших публичных компаний США. Это удивляет аналитиков, потому что еще в прошлом году компания была убыточной. Однако ее оценили выше, чем банк JPMorgan Chase или корпорацию Meta Марка Цукерберга. Она даже превзошла собственную компанию Маска - Tesla.

"Настоящим испытанием будет то, как рынок воспримет IPO в течение следующих нескольких недель, а не только одного дня", - сказал Адам Сархан, главный исполнительный директор 50 Park Investments в Нью-Йорке.

Он добавил, что цена установлена почти идеально. Розничные инвесторы активно покупают акции, что создает необходимый динамизм.

Как Маск нарушил традиции биржи

Илон Маск снова проигнорировал традиции Уолл-стрит и выделил 30% акций именно для мелких покупателей. Это нетипично много, ведь обычно банки отдают предпочтение крупным фондам. Также Маск сохранил тотальный контроль над бизнесом и после IPO он будет владеть 82% голосов в компании SpaceX.

"Ценообразование SpaceX действительно находится на неизведанной территории. Я никогда не видел, чтобы объявляли цену, а не через обычный процесс определения цены на основе заказов", - отметил Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments.

Станет ли SpaceX "золотой жилой"?

Сейчас главные деньги Илону Маску приносит не SpaceX, а спутниковый интернет Starlink. Он работает уже в 164 странах мира. Пользователи Starlink - это миллионы людей, бизнесов, правительств и армий.

Кроме космоса, компания активно развивает искусственный интеллект xAI. Маск уверен, что сочетание космических данных и вычислительных мощностей даст ему стратегическое преимущество над конкурентами.

Однако не все настроены оптимистично. Эксперты напоминают о зависимости от госзаказов.

"Финансовые прогнозы неопределенны из-за зависимости от большого количества государственных контрактов. Люди, которые покупают акции, покупают будущее и убегают от Земли, а не инвестируют в компанию", - считает Ким Форрест, главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners.

Рынок ожидает сегодняшнего рабочего дня с нетерпением. Большинство IPO показывают доходность в 10-15%. Если акции SpaceX взлетят на 50%, это будет свидетельствовать о настоящем ажиотаже.