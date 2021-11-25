Кому 80 млрд доларів, кому - перші клієнти: Tesla накопичує замовлення на Cybertruck, а GM починає поставки Hummer EV

Компанія Tesla набрала попередніх замовлень на електричний пікап Cybertruck на 80 млрд доларів, але дата серійного випуску все ще остаточно не підтверджена. Тим часом вже в грудні General Motors почне поставки свого електричного пікапа GMC Hummer.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Пікап Tesla Cybertruck зібрав рекордне число попередніх замовлень - з моменту презентації моделі два роки тому заявки на покупку оформили майже 1,27 мільйона людей, які заплатили по 100 доларів передоплати кожен.

Таким чином, тільки на попередніх замовленнях Tesla вже заробила 127 млн доларів. Якщо ж рахувати за повною вартістю, то компанія вже набрала попередніх замовлень на 80 мільярдів доларів.

При цьому запуск пікапа в серію неодноразово відкладався й на сьогодні остаточна дата все ще не підтверджена. За останньою інформацією, на конвеєр Cybertruck відправиться не раніше 2023 року.

А тим часом General Motors вже готова почати поставки клієнтам товарних електропікапів Hummer EV. Про це заявив віце-президент компанії з продажу Buick-GMC Дункан Олдред.

Перших клієнти повідомили, що свої машини вони отримають вже в грудні. У "вітальній" версії "Edition 1" компанія буде продавати найдорожчий Hummer EV за ціною 110 295 доларів. Що цікаво, весь тираж цієї модифікації розхапали за попередніми замовленнями всього за годину після прем'єри. А найперший екземпляр пішов з молотка за 2,5 мільйона доларів.

Можливо, такий поспіх, пов'язаний з тим, що наступних Хаммерів доведеться чекати до 2024 року. А може бути клієнтів вабить міць 1000 "коней", що прискорюють важкий пікап до "сотні" всього за 3 секунди. Ось і президент США Джо Байден, як ми розповідали раніше, випробував Hummer EV пікап під час відкриття нового заводу Factory Zero. Як пройшов цей імпровізований тест-драйв, можна побачити на відео нижче.

Схоже, General Motors обскакала всіх своїх конкурентів і стане першою у світі компанією, що випустила на ринок електричний пікап. Адже перші поставки Rivian R1T очікуються лише в березні 2022 року. Електричний пікап Ford F-150 Lightning, що дебютував у березні, вже зарезервували майже 200 тисяч людей, але перші машини надійдуть покупцям навесні 2022 року.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден і керівництво General Motors відкрили новий завод Factory Zero по збірці електромобілів. Першим глобальним продуктом підприємства став Hummer EV.