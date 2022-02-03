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NASA перенесло початок місії "Артеміда": нова дата операції

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Четвер 03 лютого 2022 13:20
NASA перенесло початок місії "Артеміда": нова дата операції Фото: NASA перенесло початок місії "Артеміда" (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) заявило про перенесення першого етапу місії "Артеміда". Нова дата початку операції - квітень або ж травень 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

За словами представника NASA Майка Болджера, вікно запуску ракети у квітні буде відкрите з 8 по 23 число, а у травні - з 7 по 21. Водночас перенесення пов’язане з тим, що фахівцям необхідно більше часу для проведення додаткової підготовки корабля до польоту.

Що таке програма "Артеміда"?

Це є спільний проєкт NASA, Європейського космічного агентства (ESA) й інших приватних компаній, який полягає у відправленні першої жінки та чергового чоловіка на Місяць.

Місія складатиметься з трьох етапів:

  • перший - виведення у космос корабля Orion, який у непілотованому режимі здійснить декілька обертів навколо Місяця;
  • другий - обліт Місяця кораблем Orion з екіпажем на борту;
  • третій - доставка астронавтів на супутник Землі у 2024 році, а також космічна подорож до Марсу у середині 2030-х років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA не вперше переносить початок місії "Артеміда".

Також згідно з космічною програмою України, наша країна планує взяти участь в реалізації проєкту щодо відправлення людей на Місяць.

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NASA Сполучені Штати Америки
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