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NASA "поховає" МКС у Тихому океані після завершення експлуатації

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Четвер 03 лютого 2022 14:47
NASA "поховає" МКС у Тихому океані після завершення експлуатації Фото: NASA "поховає" МКС у Тихому океані після завершення експлуатації (twitter.com/Space_Station)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) тимчасово продовжує експлуатацію Міжнародної космічної станції. Після цього її "поховають" у Тихому океані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

МКС було запущено у космос ще у 2000 році. На висоті 420 кілометрів над Землею, на станції побувало більше 200 астронавтів з 19 різних країн, що є підтвердженням безперервної присутності людини у космосі.

Загалом станцію використовували для співпраці й наукових досліджень.

Водночас NASA планує продовжити експлуатацію МКС до 2030 року, назвавши третє десятиліття - найпродуктивнішим періодом для станції.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість максимізувати ці доходи від космічної станції до 2030 року, плануючи наступний перехід до комерційних космічних напрямків", - заявила директор МКС у штаб-квартирі NASA Робін Гейтенс.

Що ж таке "космічне кладовище"?

Кладовище космічних кораблів - закрита для судноплавства ділянка в Тихому океані за 3,9 тисячі кілометрів від Веллінгтона, що використовується для експлуатації решток космічних апаратів.

Сьогодні, цю ділянку використовує російський Центр управління польотами задля "поховання" вантажних кораблів "Прогрес".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA заявило про перенесення першого етапу місії "Артеміда". Також видання розкривало подробиці космічної місії та розповідало про її етапи.

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