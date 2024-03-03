Илон Маск "наехал" на НАТО. Президент Латвии ему ответил

Недавно американский миллиардер присоединился к дискуссии в соцсети X о целесообразности существования НАТО.

"Меня всегда удивляло, почему НАТО продолжает существовать, хотя его заклятый враг и причина существования - Варшавский договор - распался", - написал Маск в собственном посту.

Этим постом Маск не только подверг сомнению целесообразность существования НАТО, но и распространил дезинформацию о причинах возникновения Альянса, поскольку Варшавский пакт был заключен между странами социалистического лагеря в 1955 году, а НАТО было сформировано на 6 лет раньше.

На заявление американского миллиардера ответил латвийский президент. Ринкевичс рассказал Маску, что было настоящей причиной создания и существования НАТО.

"Уважаемый Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать - это Россия и другие враги свободного мира", - подчеркнул он в своем посте в X.

Маск и скандальные заявления

Напомним, что это уже далеко не впервые Илон Маск шокирует своими заявлениями о геополитике или войне РФ против Украины. Он постоянно погружается в скандалы, постоянно обсуждаемые в сети.

К примеру, в конце февраля Маск заявил, что Украине давно уже нужно было заключить мирное соглашение с Россией.

А до этого миллиардер назвал российского диктатора Владимира Путина "неплохим мужиком".

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