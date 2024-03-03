Ілон Маск "наїхав" на НАТО. Президент Латвії йому відповів

Нещодавно американський мільярдер долучився до дискусії в соцмережі X щодо доцільності існування НАТО.

"Мене завжди дивувало, чому НАТО продовжує існувати, хоча його заклятий ворог і причина існування - Варшавський договір - розпався", - написав Маск у власному дописі.

Цим дописом Маск не лише поставив під сумнів доцільність існування НАТО, але й поширив дезінформацію про причини виникнення Альянсу, оскільки Варшавський пакт було укладено між країнами соціалістичного табору у 1955 році, а НАТО було сформовано на 6 років раніше.

На заяву американського мільярдера відповів латвійський президент. Рінкевичс розповів Маску, що було справжньою причиною створення та існування НАТО.

"Шановний Ілон Маск, причина, через яку НАТО було засновано, існує і буде існувати, - це Росія та інші вороги вільного світу", - наголосив він у своєму дописі в X.

Маск і скандальні заяви

Нагадаємо, що це вже далеко не вперше Ілон Маск шокує своїми заявами про геополітику або ж війну РФ проти України. Він постійно занурюється у скандали, які постійно обговорюють у мережі.

Наприклад, наприкінці лютого Маск заявив, що Україні давно вже потрібно було укласти мирну угоду з Росією.

А до цього мільярдер назвав російського диктатора Володимира Путіна "непоганим мужиком".

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