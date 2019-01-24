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Ігуаїн був головною трансферною ціллю "Челсі"

Новини » Спорт    24.01.2019 - 11:22
Ігуаїн був головною трансферною ціллю "Челсі"
Фото: Гонсало Ігуаїн (twitter.com/ChelseaFC)

Найгучніша поки угода зимового трансферного вікна в Європі

Орендований у "Ювентуса" аргентинський нападаючий Гонсало Ігуаїн був трансферною метою "Челсі" номер один. Про це завила директор лондонського клубу Марина Грановська, слова якої наводить офіційний сайт команди.

"Ігуаїн був нашою трансферною метою номер один. Він прибув до нас з перевіреною репутацією на найвищому рівні. Раніше він успішно працював під керівництвом Саррі і знайомий з вимогами тренера", - сказала Грановська.

Вона також підкреслила, що оформити угоду було нелегко через велику кількость залучених сторін.

Зазначимо, Ігуаїн протягом останніх декількох місяців виступав, також на правах оренди, за "Мілан", з яким "Ювентус" достроково розірвав угоду.

"Челсі" орендував 31-річного форварда до кінця нинішнього сезону. Англійський клуб може продовжити угоду до літа 2020 роки за 18 млн євро, або викупити трансфер форварда за 36 євро.

У нинішньому сезоні італійської Серії А Ігуаїн забив 6 голів і віддав результативну передачу в 15 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Челсі" і "Мілан" прагнуть вирішити проблеми в атаці шляхом обміну форвардами - Ігуаїна на Альваро Морату.

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