"Динамо" обіграло "Зорю" у боротьбі за друге місце в УПЛ

Фото: "Динамо" - "Зоря" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Для закріплення результату киянам необхідно перемагати в останньому турі

Київське "Динамо" переграло луганську "Зорю" в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці, що дає право на участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч передостаннього туру української Прем'єр-ліги завершився на НСК "Олімпійський" з рахунком 3:1.

Команди не стали відсиджуватися біля своїх воріт і відразу кинулися атакувати. "Динамо" розпочало небезпечним штрафним, а "Зоря" відповіла голом. Відкрив рахунок Артем Громов на другій хвилині гри після помилки в обороні киян, вийшовши віч-на-віч з Бущаном і пробивши у нижній кут.

"Біло-сині" швидко зрівняли рахунок. Циганков зіграв у стінку з Буяльським і відправив м'яч у ближню дев'ятку. Вже за хвилину Сидорчук вів команду уперед, та на 34 хвилині знову Циганков довів перевагу "Динамо", зігравши на добиванні.

У другому таймі гравці "Зорі" намагалися нав'язати гру супернику, але до забитих м'ячів це не призвело.

Матч завершено! «Динамо» перемагає «Зорю» та робить важливий крок у боротьбі за «срібло» та Лігу чемпіонів.#ДинамоЗоря – 3:1 pic.twitter.com/9pWxeqwxfR — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 16, 2020

Після цієї перемоги "Динамо" піднялося на друге місце, випереджаючи в турнірній таблиці "Зорю" на два очки. У паралельній грі "Десна" поступилася "Олександрії" (1:3) і втратила шанси завершити сезон на другій позиції.

Доля срібної нагороди визначиться в останньому турі. Підопічним Олексія Михайличенка достатньо зіграти внічию з "Колосом", щоб завершити чемпіонат на другому місці. "Зоря" в цей же день проведе матч з "Десною".

Ведя в счёте, мы пропустили три гола и уступили «Динамо» 1:3. Но как есть так уже есть. Всё решит последний тур и главная битва с «Десной»! И не стоит забывать о параллельном поединке «Динамо» с «Колосом».



P.S. Статистика матча доступна на официальном сайте. pic.twitter.com/ULrbo0GF7L — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 16, 2020

Нагадаємо, що раніше "Динамо" завоювало Кубок України, здолавши у фінальному матчі в серії пенальті полтавську "Ворсклу".