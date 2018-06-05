З Ігоря Кучми зняли електронний браслет

За даними слідства, Кучма керував схемою з заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу

Солом'янський районний суд Києва не продовжив зобов’язання носити електронний браслет для підозрюваного в причетності до розкрадання близько 300 мільйонів кубічних метрів природного газу НАК "Нафтогаз України" раднику директора ТОВ "Енергія" Ігорю Кучмі. Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Через те, що його не забезпечили браслетом, суддя відмовив в продовженні одного з обов'язків, а саме в носінні електронного засобу контролю", - повідомив співрозмовник.

В клопотанні прокуратура просила продовжити всі покладені на Ігоря Кучму обов'язки.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід раднику директора ТОВ "Енергія" Ігорю Кучмі.

За даними слідства, Кучма організував і керував схемою з заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн. В ході обшуку в офісі в сейфі Кучми було вилучено 1,14 млн євро, 136 тис. доларів, а також кілька мільйонів гривень. Ці кошти арештовані в рамках кримінального провадження.